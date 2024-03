Em comemoração do Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, vai promover uma série de atividades de conscientização para a população. As ações fazem parte do Programa de Educação Ambiental e serão desenvolvidas em consonância com o Programa Município VerdeAzul (PMVA).

Com o tema “Em tempos de Mudança Climática, cada gota faz a diferença. Água é vida! Economize!”, a agenda temática tem início na próxima quarta-feira (13) e se estende até 29 de março.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, destaca as ações desenvolvidas. “Um tema importantíssimo que será abordado em Americana para a mobilização de toda a população em busca da sensibilização e conscientização do uso da água, sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Teremos uma série de ações destacando a importância de o meio ambiente ser uma prioridade na nossa cidade”, disse Fábio.

A diretora de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura, Kátia Birke, ressalta a importância da participação da população nas atividades. “Buscamos planejar atividades que irão abranger diversos públicos, visando ampliar o acesso à informação, incentivando as ações de sustentabilidade junto à população. A importância de economizar água, um bem finito, pensar nas futuras gerações e no planeta”, diz Kátia.

A programação conta com visitas guiadas nos parques naturais, no aterro sanitário, cursos, apresentação do Plano de Adaptação às Mudanças Climáticas, campanha de adoção de mudas, inauguração de itens e sustentabilidade, plantio, inauguração do grafite na Casa da Agricultura e Unidade de Educação Ambiental, exposição, concurso, entre outras atividades.

Confira a programação:

Dia 13 – 9h – Projeto Sentindo a Natureza – Casa da Agricultura – Aberto ao público – Inscrições: Unidade de Educação Ambiental telefone 3405-1733 e 3405-1834 (WhatsApp).

Dia 14 – 9h – Visita Guiada – Jardim Botânico e Córrego do Parque – Avenida Brasil.

Dia 15 – 9h – Visita Guiada – Aterro Sanitário – UTGR-Americana.

Dias 18 e 19 – 9h – Curso de Resiliência e Primeiros Socorros – Auditório da FATEC.

Dias 20, 21 e 22 – 9h – Curso de artesanato com folhas de coqueiro – Casa da Agricultura – Aberto ao público.

Dia 20 – 19h – Apresentação da Minuta Preliminar do Plano de Adaptação às Mudanças Climáticas, com campanha de adoção de mudas sob apadrinhamento – Unisal – Campus Maria Auxiliadora – Aberto ao público.

Dia 21 – 9h – Instalação da Placa em comemoração aos 100 pontos do PMVA – Área das três pistas, próximo ao portal.

Dia 21 – 19h – Apresentação da Minuta Preliminar do Plano de Adaptação às Mudanças Climáticas, com campanha de adoção de mudas sob apadrinhamento – SENAC – Aberto ao público.

Dia 22 – 9h – Inauguração dos itens de sustentabilidade e do grafite educativo em parceria com a empresa Papirus – Casa da Agricultura; plantio de ipê em parceria com o DAE.

Dia 25 – 9h – Aula inaugural ministrada por agentes da Papirus – Casa da Agricultura – Aberto ao público.

Dia 26 – 9h – Exposição de desenhos e quadros com o tema “Água” – Paço Municipal.

Dia 26 – 9h – Aula com o tema “Água”, ministrada pela Papirus – Casa da Agricultura – Aberto ao público.

Dia 27 – 9h – Lançamento do concurso do Programa de Educação Ambiental 2024; curso online para educadores e parceiros da FEAMA (Feira Ambiental Municipal de Americana) – CIEP São Vito – Aberto ao público.

Para participar dos cursos e visitas guiadas, os interessados devem se inscrever na Unidade de Educação Ambiental, pelos telefones: (19) 3405-1733 e (19) 3405-1834 (WhatsApp).