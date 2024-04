Americana convoca mais 92 professores de creche e de Educação Fundamental

A Prefeitura de Americana convoca 92 professores aprovados em concurso público para assumirem seus cargos. O edital de convocação será publicado nesta sexta-feira (19) no Diário Oficial. O município contratou 476 educadores, sendo 420 professores, desde o início da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi.

Estão sendo convocados 54 professores de creche, incluindo um professor de creche PCD, e 38 professores de Educação Básica 1 – Educação Fundamental. Além da publicação no Diário Oficial, os profissionais recebem um telegrama com as informações sobre a convocação.

Os convocados devem comparecer no dia 29 de abril (segunda-feira), às 9h, nas dependências da Secretaria de Educação, localizada à Rua dos Professores, nº 40, Centro, para assumirem as vagas.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, comemorou a convocação. “Os novos professores vão reforçar o quadro de profissionais da rede, qualificando ainda mais a Educação, que tem sido priorizada pelo prefeito Chico Sardelli e pelo vice Odir Demarchi”, disse.

A lista completa com os nomes e respectivos cargos deve ser consultada no Diário Oficial, disponível a partir de sexta-feira no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br).