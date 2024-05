O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste segue trabalhando nas ações que visam aprimorar o sistema de distribuição de água para os bairros de chácaras Vale das Cigarras, Paraíso, Caiubi, Cruzeiro do Sul e Pinheirinho.

Nesta terça-feira (30), uma readequação no ponto de controle de vazão foi executada com a instalação de uma válvula automatizada por um atuador elétrico na rede de distribuição de água dessa região.

Uma obra de substituição de 300 metros da adutora instalada à margem da Rodovia Margarida da Graça Martins – SP 135, no trecho entre a antiga Usina Santa Bárbara e o loteamento Cintec, foi concluída este mês. O percurso era considerado crítico pela ocorrência de constantes rompimentos na tubulação.

Entre as ações, o DAE ampliou a reservação de água tratada para o Vale das Cigarras, instalando mais um tanque de reservatório de 140 mil litros, totalizando 240 mil litros de água disponível para o bairro. Ação que ocorreu em agosto de 2023. A autarquia segue com as medidas no intuito de amenizar possíveis transtornos para toda essa região.