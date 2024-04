O final do ano é sempre marcado pela alta temporada em boa parte do mundo. No Brasil não é diferente, com o verão e as altas temperaturas são sempre um atrativo para turistas. O custo das hospedagens tem aumentado consideravelmente principalmente na alta estação, entre dezembro e janeiro.

Porém, é possível economizar viajando em destinos de alta procura fora de Temporada.

Nos últimos anos o número de aluguéis de temporada tem crescido consideravelmente, esse fenômeno atingi não apenas a América do Sul. A alta dos aluguéis por Airbnb foi tanta em Portugal que o país restringiu o número de locações no centro de Lisboa. De acordo com o site do Governo Português os altos preços das locações de imóveis em Lisboa têm prejudicado o mercado imobiliário, inflacionando os preços e afetando toda a população.

Por outro lado, segundo Thiago Moresqui, Sócio-fundador do site Casa Temporada , que é uma plataforma de anúncios para Aluguel de Temporada no Brasil – semelhante ao AIRBNB, os valores de locações por casas de férias variam muito desde locação de quarto à mansão fechada pé na área, “para conseguir o melhor imóvel de estadia com o melhor preço é necessário procurar bem antes, fazer um planejamento e fechar a locação o quanto antes para garantir a Reserva das centenas de Casas para Alugar disponíveis na Internet”.

Pensando em facilitar a escolha de quem planeja curtir Férias, separamos 10 cidades que estão sempre alta.

A capital carioca é uma das cidades mais visitadas do mundo e o réveillon de Copacabana se tornou um clássico quando o assunto é ano novo na praia. Selecionamos uma lista de imóveis para locação com preços.

Conhecido como o paraíso em São Paulo, Ubatuba é uma das cidades litorâneas com maior fluxo de turistas durante o final do ano. Com mais de 100 praias, paisagens exuberantes, fica fácil entender o por que. E o Melhor, fora de Temporada é possível conhecer muitas Praias.

Pertinho de Ubatuba, o Guarujá também é uma das cidades Paulistas que está sempre lotada durante feriados e datas comemorativas, por conta da proximidade com a capital é um lugar de refúgio para quem deseja sair da grande selva de pedra que é São Paulo.

A pequena cidade de São Sebastião esconde lugares charmosos, praia com águas cristalinas e lindas casas de temporada, tornando-se uma excelente opção para quem deseja passar o réveillon.

Para um roteiro fora do habitual, que são as praias do Brasil. A cidade mineira chamada Capitólio, é uma ótima alternativa para quem deseja aproveitar lindas cachoeiras, rios e principalmente para ver os cânions. São diversos passeios e muita comida boa. A cidade está repleta de pousadas, hotéis, resorts e os aluguéis de temporada que cresceu muito nos últimos anos, principalmente por causa da Pandemia com o Turismo de Isolamento.

Um verdadeiro paraíso no nordeste, a queridinha dos famosos. A praia de Carneiros fica localizada no município de Tamandaré, no Estado de Pernambuco e fica aproximadamente à 100 km de Recife. Com águas quentes e tranquilas, areia branca, coqueiros espalhados por boa parte da costa o lugar é um dos mais caros da alta temporada, principalmente réveillon, portanto se deseja conhecer esse paraíso é necessário reservar com antecedência e se preparar para os preços.

Uma das cidades que mais recebe turistas no sul do Brasil, Balneário Camboriú tem preços inflacionados. Conseguir alugar, reservar hotéis durante o final de ano na cidade é realmente um desafio para quem está querendo economizar. O município recebe milhares de turistas de todo Brasil e dos países vizinhos, concentra boa parte dos imóveis de temporada da região.

Conhecida como a Ilha da Magia, a capital de Santa Catarina é um lugar ímpar. Com lindas praias, boa gastronomia e ótimas alternativas para hospedagens de todos os padrões, assim como as demais cidades citadas aqui, também tem preços elevados quando o assunto é ano novo. Mas, garantimos que apesar dos preços é uma ótima opção.

A pequena cidade que fica 75 km distante da capital Florianópolis, possuí apenas 20 mil habitantes, números que chegam até triplicar durante o verão. A alta demanda fez com o número de condomínios e apartamentos para locação desse um salto nos valores das diárias.

Por último e não menos importante, a cidade de Itapema que tem uma importante contribuição econômica para o Estado de Santa Catarina, também é uma das que mais recebem turistas durante dezembro e janeiro. Com 68 mil habitantes a cidade tem um sólido setor hoteleiro e as casas de veraneio estão aumentando cada dia mais.

Com a retomada do turismo, das viagens pelo Brasil os preços subiram consideravelmente, por causa disso, quanto antes planejar sua viagem mais chances de conseguir bons preços, tanto nas hospedagens quanto nas passagens.