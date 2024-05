Na manhã desta quarta-feira (1°) policiais militares salvaram um menino de 1 ano e 1 mês que se enganou em sua residência, em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo informações da polícia, a mãe estava bastante nervosa e informou que seu filho estaria engasgado e desacordado no interior de sua casa.

Imediatamente a equipe se dirigiu ao interior da residência e encontrou o pai sentado no sofá com o menino, Matheus, desacordado em seus braços.

Os policiais realizaram a manobra de Heimlich, para desengasgo e desobstrução das vias aéreas da criança, e foi expelido um objeto, momento que a criança iniciou o choro.

O menino foi levado ao hospital Unimed, de Santa Bárbara d’Oeste, onde foi atendido, realizou exames, e posteriormente, foi liberado.

