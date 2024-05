Investimento publicitário atinge R$ 80 bilhões em 2023

Em 2023, a publicidade apresentou alta em investimento pelo quarto ano consecutivo

crescendo 8% e atingindo o patamar de R$ 80 bilhões. É o que mostra o material “Inside Advertising: O que passado e presente indicam para o futuro da publicidade”, edição de abril do Data Stories, conteúdo temático lançado bimestralmente pela Kantar IBOPE Media.

Um dos principais insights do estudo aponta que, embora a maioria dos setores tenha apresentado movimentos positivos, os dois maiores crescimentos percentuais vieram de setores que oferecem entretenimento. São eles: Mídia e Conteúdo (+ 30%) e Cultura, Lazer, Esporte e Turismo (+27%)

Mesmo com a disputa pelo tempo livre do consumidor aquecendo a publicidade, cinco segmentos mais tradicionais ainda concentraram 51% da verba: Comércio (18%), Serviços (10%), Financeiro (9%), Mídia (7%) e Beleza (7%).

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Para reter a atenção do consumidor, a estratégia de presença cross-media, que usa vários pontos de contato, foi a principal saída encontrada pelas 10 marcas mais valiosas do “Brand Z 2024”, pesquisa realizada pela Kantar. Neste cenário, as empresas usaram, em média, seis dos sete meios publicitários.

Em relação à localização, o eixo São Paulo-Rio lidera o share entre as praças brasileiras, com 19% e 7%, respectivamente. Ainda assim, altas de 10% ou mais foram registradas tanto no Sudeste, como no Nordeste e no Sul, mostrando que o crescimento na publicidade dialoga com vários sotaques.

Projeções para o futuro

O ano de 2024 traz cenários promissores para a publicidade. A pesquisa “Marketing Trends”, realizado pela Kantar IBOPE Media em parceria com o Meio & Mensagem, mostra que mais de 90% dos CMOs pretendem investir igual ou mais do que no ano passado. O mesmo estudo também mostra que, entre os líderes de marketing, 43% investirão mais em TV Conectada (CTV), 60% apostarão mais em vídeo como um todo e 55% afirmam que o maior ponto de atenção do ano será a unificação de métricas sobre a jornada cross-media para otimização dos investimentos.

Sobre a Kantar IBOPE Media

Com as pessoas apresentando cada vez mais um comportamento cross-media por meio de canais e plataformas, os serviços de dados e medição de audiência, segmentação, análise e inteligência publicitária da Kantar IBOPE Media revelam ao mercado de mídia insights para possibilitar decisões fundamentadas.

Trabalhando com dados de painel e first-party data em mais de 80 países, temos o portfólio de medição cross-media que mais cresce no mundo, apoiado por nossa versatilidade, escala, tecnologia e experiência, para impulsionar o crescimento dos negócios dos nossos clientes e parceiros.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP