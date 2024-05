Prés candidatos, Gago e Daniel se encontraram

em evento em Americana. Julio Cesar Gago foi para o PRD para tentar ser eleito na segunda disputa que participa. O Tenente Coronel Adriano Daniel, do 19o BPMI, deve ir para o DC (Democracia Cristã) para vir candidato a vereador este ano.

Leia + sobre política regional

Os dois se encontraram esta terça-feira no clube dos Veteranos no bairro São Luiz. “A política se constroi com diálogo”, disse JCG ao NM.

Adriano Daniel ainda pode se filiar a qualquer partido até 3 meses antes da eleição. Se for para o DC, ele vai concorrer com o vereador Marschelo Meche para ser o nome do partido a ser eleito, caso a legenda consiga eleger seu 1o representante na Câmara de Americana.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP