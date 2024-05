Na última segunda-feira (29), Ana Maria Braga revelou

mais detalhes de sua luta para abandonar o vício em cigarro e café. A apresentadora admitiu que continuou fumando mesmo quando teve câncer no pulmão e só interrompeu o uso após ter um problema na circulação sanguínea.

“Era um tumor no cérebro. Eu já tinha passado lá atrás pelo câncer que ocasionou esse pequeno tumor no cérebro. Na época, eu não tinha noção real do que significava. Acho que tinha 30% [de chance]. Eu aprendi que a gente precisa acreditar no tratamento (…) Tinha que ter uma calma, se eu não tiver calma dentro de mim… Não adianta me desesperar. Posso morrer até hoje, como todos nós”, explicou.

Em 1991, Ana Maria Braga foi diagnosticada com câncer de pele e, dez anos depois, com um tumor na virilha. Em 2015, sofreu com um tumor no pulmão e, após cinco anos, com mais um câncer de pulmão.

“É tão bom fumar, é verdade. Ele [Bial] fumou também. Eu não criei vergonha na cara. Eu, na verdade, comecei a ter problemas. Eu tive câncer de pulmão e não parei de fumar lá atrás. Já tinha tido outros cânceres. De repente, eu comecei a sentir… Eu gosto muito de andar, e começou a me doer a perna, uma dor lancinante. Parecia que faltava oxigênio, circulação”, admitiu.

