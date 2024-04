Zé Rico deve virar nome de rua em Americana

O cantor garganta de ouro do Brasil, José Rico, deve virar nome de rua em Americana. Um projeto de lei de autoria do vereador Marschelo Meche (DC) será votado nas próximas semanas pelos vereadores e deve ser aprovado com facilidade.

De acordo com a proposta, a rua que levará o nome de Zé Rico será a “Rua 5”, no Jardim Quinta dos Romeiros, um novo bairro do município que ficará próximo ao recinto da Festa do Peão, na região da Praia Azul.

Nas redes sociais, Marschelo se pronunciou. “Ainda é pouco, nosso saudoso Zé Rico merece muito mais, mas é nossa forma de dizer muito obrigado! Pela música, pela arte e pelo carinho com o povo da nossa região. A saudade permanecerá no coração de todos os americanenses que apreciam o sertanejo, o estilo musical mais apreciado do interior paulista”, disse o parlamentar.

Zé Rico morreu aos 68 anos em Americana, no hospital Unimed, em março de 2015, após uma parada cardíaca.

Mais notícias da cidade e região