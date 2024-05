Globo faz jogo duro com 'publis' dos ex-'BBB 24'

Globo em cima- Após Davi Brito ser consagrado o campeão

da temporada e o fim do “BBB 24”, muitos ex-participantes se depararam com a falta de dinheiro e, pior de tudo, dívidas se acumulando. É que em uma das cláusulas do contrato que eles assinam antes de ficarem confinados, a TV Globo determina que ninguém pode fazer qualquer tipo de publicidade.

Mas em meio à polêmica, foi descoberto que a emissora deu uma brecha aos Pipocas para ganhar dinheiro, mas desde que as publis sejam feitas com as marcas que patrocinam o reality show.

“Após a saída do Participante do Programa o mesmo ficará impedido de realizar ações comerciais que não sejam dos patrocinadores/parceiros comerciais do Programa e decorrentes de contratos que não sejam celebrados por intermédio da Globo, durante a vigência deste Contrato”, determina o documento.

Ao todo, 25 empresas investiram no programa e isso limita bastante os ex-brothers. Segundo informações do portal “IG”, o valor do cachê para cada produção é de R$ 15 mil. Assim, Fernanda lucrou o mesmo valor ao participar da festa promovida pela Amstel, em São Paulo, e até mesmo o comercial para o IFood, exibido no intervalo comercial da final do “BBB 24”.

“Ação comercial realizada pelo Participante para as redes sociais do Participante: R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por até 05 (cinco) entregas digitais, de qualquer natureza. Esta entrega digital contempla Collab e poderá ser repostado nas redes sociais da Globo e/ou de parceiros comerciais Globo, sem custo adicional. O mesmo conteúdo em Collab entre diferentes perfis conta como 01 (uma) ativação apenas. As réplicas e reposts dos mesmos conteúdos para outras redes sociais estão liberadas sem custo adicional. Todo conteúdo comercial poderá ser repostado nas redes sociais da Globo, com impulsionamento, ou dos parceiros comerciais Globo, sem impulsionamento”, diz o contrato.

