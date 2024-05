Suzano lança projeto para estudantes de baixa renda com 100 vagas na região

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir de árvores plantadas de eucalipto, firmou parceria com o Instituto Bold para promoverem juntos o projeto Jornada Jovem Consciente, que tem a missão de fomentar a equidade de oportunidades para jovens em situação de vulnerabilidade social por meio de aceleração e projeção de talentos no mercado de trabalho.

O projeto, que disponibilizará 100 vagas na região de Americana, é direcionado a estudantes de baixa renda, provenientes de escolas públicas, com idades entre 14 e 17 anos. O objetivo é acelerar tanto o desenvolvimento pessoal quanto profissional desses jovens, fornecendo ferramentas para que eles possam ingressar ou aprimorar sua atuação em grandes organizações.

O coordenador de Desenvolvimento Social da Suzano, Adriano Martins, destaca que a parceria com o Instituto Bold está alinhada com os Compromissos para Renovar a Vida da empresa, que incluem metas de longo prazo para combater a pobreza e promover o desenvolvimento social. A empresa tem como meta tirar 200 mil pessoas da linha de pobreza nas áreas onde atua, até 2030.

“Apoiar projetos como este é mais do que uma iniciativa isolada, é um reflexo da visão de uma empresa centenária, que busca atuar como agente de transformação na comunidade em que está inserida e ajudar a formar pessoas que inspiram e transformam, impulsionando mudanças significativas e duradouras na sociedade. Essa iniciativa reforça o nosso direcionador que diz que só é bom para nós se for bom para o mundo”, destaca Adriano.

A proposta do projeto é oferecer um acompanhamento, com duração total de 300 horas, distribuídas em dois encontros semanais, cada um com duração de uma hora e meia. Todo o programa é realizado de forma online, com início sempre às 18h, visando garantir que as atividades não interfiram no desempenho escolar dos alunos.

Diferentes etapas da jornada serão oferecidas aos jovens participantes do projeto, que vão desde a conscientização sobre seu propósito de vida até o desenvolvimento de habilidades essenciais para o mercado de trabalho e orientação de carreira.

Segundo o especialista do Instituto Bold, Thiago Samu, entre os resultados esperados do programa, estão o desenvolvimento de autoconhecimento, inteligência emocional, habilidades técnicas e socioemocionais, além de indicadores-chave de desempenho para avaliar o progresso dos participantes. “Os jovens do Brasil enfrentam um cenário com barreiras para o ingresso ao primeiro emprego duas vezes maior do que a média do restante do país. O Programa Jovem Consciente tem como objetivo de mudar essa realidade, um programa que acelera o potencial destes jovens trazendo as experiências práticas necessária para que os jovens se tornem protagonistas de suas vidas”, explica Thiago Samu, CEO do Instituto Bold.

Mais notícias da cidade e região

Inscrições

As inscrições para o projeto já estão abertas e podem ser feitas até o dia 12 de maio. O início das aulas está agendado para o dia 20 de maio, com encerramento previsto para 20 de agosto. Para participar, os interessados devem acessar o link: https://bit.ly/3TRkQTd