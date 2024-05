Um Rapaz de apenas 24 anos morreu

depois de bater moto que pilotava em uma árvore em Americana neste feriado de 1o de maio. Lucas de Souza Juriti faleceu ao não resistir aos ferimentos após forte batida na avenida da Saudade em Americana.

A mulher de 23 anos que estava na garupa esta internada em estado grave no hospital municipal doutor Waldemar Tebaldi.

O acidente foi registrado com horário das 4h30 no sentido rodovia Anhanguera, após cerca de 100 metros do radar eletrônico.

Foi acionado o resgato do Corpo de Bombeiros, que socorreu as vítimas para o HM, porém Lucas não resistiu aos ferimentos.