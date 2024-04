Motorista que atropelou e matou Murilo diz que passou mal, é ouvido e liberado

O motorista que causou o acidente na Avenida Santa Bárbara na madrugada do último domingo e tirou a vida do jovem Murilo de Carvalho Cubalão, de apenas 18 anos, prestou depoimento à polícia nesta terça-feira e foi liberado.

Vinicyus de Araújo Pinheiro, de 22 anos, se entregou e afirmou em seu depoimento que não se lembra do atropelamento e que teria passado mal no volante devido a “doença de Crohn”. O rapaz disse, ainda, que não ingeriu bebida alcoólica antes do ocorrido e que desmaiou, sendo acordado pela namorada, que também estava no carro.

Após o atropelamento, Vinicyus fugiu do local e não prestou socorro a Murilo, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Testemunhas afirmaram que, no momento do acidente, Vinicyus dirigia em alta velocidade e que, além de atropelar Murilo, ainda bateu contra um outro veículo, um Corsa.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigação. Vinicyus ainda poderá ser indiciado por homicídio culposo qualificado e omissão de socorro.

