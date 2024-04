Motorista que atropelou jovem na Av Santa Bárbara tem 22 anos

O condutor do carro que atropelou e matou o jovem Murilo Carvalho Cabulão, de apenas 18 anos, tem 22 anos.

Na tarde desta segunda-feira, o escritório de advocacia que representa o rapaz – que ainda não foi identificado – enviou uma comunicado à imprensa falando do “trágico acidente” e que o condutor do veículo, que após o acidente não parou para prestar socorro, vai se entregar à polícia e colaborar com as autoridades.

Segundo a nota, “o jovem está devastado pela dor e pelo peso do que aconteceu e ele compreende a magnitude dessa perda para todos os envolvidos”. Ainda, o comunicado diz que o rapaz está consciente das responsabilidades que este momento impõe e está plenamente comprometido em colaborar com as autoridades e que se apresentará voluntariamente para prestar todos os esclarecimentos necessários.

O comunicado não cita a omissão de socorro e a alta velocidade relatada no boletim de ocorrência. A advocacia que representa o rapaz, a Moraes Sarmento Advogados, é uma das melhores criminalistas e já representou o ex-prefeito de Americana Diego De Nadai e o ex padre Leandro Ricardo.

