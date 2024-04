O Rio Branco faz a festa do acesso com sua torcida no próximo sábado

As datas e horários das finais do Paulista A4 Sicredi foram definidas em Conselho Técnico no Edifício Pelé, na sede da FPF, na tarde desta segunda-feira (29). O Tigre garantiu o acesso após exibição de gala no último domingo em Jaú contra o XV. O Rio Branco aplicou 3 a 0 de forma inapelável.

FINAIS– O jogo de ida, em Americana, acontece no sábado (4), às 15h, e a definição do campeão está marcada para o dia 12 de maio (domingo), às 10h30, em Franca. Assim como em toda a competição, em caso de igualdade no placar agregado, o campeão será o time de melhor campanha na somatória das fases anteriores, a Francana.

Confira as datas das finais:

Jogo de ida- Sábado (4) 15h Rio Branco x Francana – YouTube Futebol Paulista Jogo de volta Domingo (12) 10h30 Francana x Rio Branco – YouTube Futebol Paulista