Jovem de 18 anos morre atropelado na Av Santa Bárbara; motorista foge do local

Um jovem de apenas 18 anos morreu atropelado na Avenida Santa Bárbara na noite deste domingo (28) próximo à Havan. Identificado como Murilo Carvalho Cabulão, o rapaz voltava do trabalho no momento do ocorrido.

O motorista causador do acidente dirigia um Golf preto e fugiu do local. Ele atingiu também um Corsa. No local, os policiais apreenderam um para-choque com a placa do Golf, que está em nome de uma mulher, mas o motorista ainda não foi localizado.

Murilo chegou a ser atendido no Pronto-Socorro Afonso Ramos e transferido para o Hospital Santa Bárbara, mas não resistiu aos ferimentos. Ele morava no Jardim Europa e trabalhava na Avenida Iacanga.

