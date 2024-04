Moradores de Americana foram premiados em um dos prêmios principais do VidaCap Limeira sorteado neste domingo (28).

O primeiro premiado levou R$10 mil sozinho, já um segundo Americanense dividiu esse prêmio e embolsou R$5 mil. O prêmio principal, de R$200 mil, ficou para a cidade de Rio Claro.

No giro da sorte, com prêmios de R$1000 cada, 7 moradores de Americana foram contempladas, além de 8 moradores de Santa Bárbara d’Oeste.

