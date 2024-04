Reconhecimento. A ex-secretária de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, Lucimeire Cristina Coelho Rocha, será homenageada durante o 37º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo – COSEMS/SP, que ocorre a partir desta quarta-feira (17) e vai até o dia 19, em Santos, no litoral paulista.

Durante o evento, um dos auditórios terá o nome da ex-secretária, que faleceu no início deste ano. “Nos Congressos do COSEMS/SP, temos procurado homenagear as pessoas que não estão mais entre nós, mas que tiveram significado para o COSEMS e para a construção do SUS (Sistema Único de Saúde). Então, em cada sala onde ocorre o evento, colocamos uma foto e um pequeno texto sobre estas pessoas. Este ano, um dos auditórios terá o nome da Lucimeire, valorizando e destacando o seu legado”, declarou a organização do Congresso, por meio de nota encaminhada à Secretária de Saúde barbarense.

Formada em Serviço Social, especialista em Gestão Pública em Saúde pela Faculdade de Medicina de São Paulo e especialista em Regulação em Saúde pelo Hospital Sírio-Libanês, Lucimeire foi secretária de saúde de Santa Bárbara d’Oeste de 2016 a 2024, depois de atuar como assistente social e como gestora em várias áreas da saúde do Município. Lucimeire teve uma carreira marcada pelo comprometimento e dedicação, sendo uma defensora ativa do SUS. Além da atuação local, foi representante dos gestores municipais na Comissão Intergestores Regional (CIR) da Região Metropolitana de Campinas e membro da Diretoria do COSEMS/SP no período de 2019/2024.

37º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo

Neste ano o Congresso de Secretários Municipais de Saúde terá como tema: “Mudanças Climáticas e Impactos no SUS” e contará também com a 20ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios e o 13º Prêmio David Capistrano. O secretário municipal de Saúde, Marcus Pensuti, estará presente no evento junto a alguns gestores da pasta.

Santa Bárbara d’Oeste teve 17 trabalhos enviados para o Congresso. Desses, três foram sorteados para serem apresentados na sexta-feira (19), durante as Rodas Dialogando com a Mostra: “Dengue e Mudanças Climáticas: Projeções das Áreas de Risco do Aedes aegypti em Santa Bárbara d’Oeste”; “Orientações Sobre Febre Maculosa Brasileira para Profissionais da Atenção Básica/Urgência/Emergência”; e “Distribuição Geográfica das Serpentes do Gênero Crotalus e Mudança Climática no Estado de São Paulo”.

Além dos trabalhos que serão apresentados, os demais enviados pelo Município serão expostos durante a Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios e concorrerão ao 13º Prêmio David Capistrano, que terá seus vencedores divulgados no último dia do evento.