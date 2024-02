O Brasil possui mais estabelecimentos religiosos do que o total de instituições de ensino e de saúde, conforme os dados mais recentes do Censo 2022 divulgados nesta sexta-feira, 2, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A média é de 286 igrejas para cada 100 mil habitantes do País.

O levantamento inédito feito pelo IBGE mapeou todas as coordenadas geográficas e dos tipos de edificações presentes nos 111 milhões de endereços cadastrados durante a pesquisa no Brasil.

No Censo, são considerados estabelecimentos religiosos as igrejas, templos, sinagogas, terreiros e outros locais de culto de todas as religiões.

Estabelecimentos religiosos (igrejas, templos…): 579,7 mil – 286 para cada 100 mil habitantes.

Estabelecimento de ensino (escolas, creches, universidades): 264,4 mil – 130 para cada 100 mil habitantes.

Estabelecimento de saúde (hospitais, clínicas, pronto socorro): 247,5 mil – 122 para cada 100 mil habitantes.