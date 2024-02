Veja lista de espionados pela Abin paralela

Denúncia apresentada pela TV BAND, revelou a grotesca espionagem da “ABIN paralela” junto a adversários políticos da família Bolsonaro.

O jornalista @tulio_amancio , da Band, teve acesso à lista de autoridades monitoradas pela Abin paralela. Segundo divulgado no Jornal da Band, as autoridades são:

– Abraham Weintraub;

– Anderson Torres;

– Flávia Arruda;

– General Carlos Alberto dos Santos Cruz;

– Kim Kataguiri;

– Alexandre Frota;

– Rodrigo Maia;

– Otto Alencar;

– Soraya Thronicke;

– Renan Calheiros;

– Rogério Carvalho;

– Omar Aziz;

– Humberto Costa;

– Randolfe Rodrigues;

– Simone Tebet;

– Alessandro Vieira;

– Roberto Barroso;

– Gilmar Mendes;

– Alexandre de Moraes;

– Joao Dória;

– Camilo Santana.

João Doria escreveu

“Minha posição em defesa da vacina e das medidas protetivas contra a pandemia de COVID, me colocaram em posição oposta a do então Presidente da República. Minha repulsa a este comportamento sórdido e condenável, não apenas no meu caso, mas de todos aqueles que estavam sendo ilegalmente espionados. A atitude transcende questões políticas e atinge a própria essência da democracia. É preciso aprofundar as investigações e responsabilizar energicamente todos os responsáveis por esta afronta. O país exige transparência, integridade e respeito à sua Constituição.”

