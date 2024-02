O presidente da Câmara de Santa Bárbara Paulo Monaro

decidiu que vai pro PSD e até cogita vir candidato a vice na provável chapa do também vereador Eliel Miranda (PSD).

Leia + sobre política regional

Os dois estiveram com o chefão nacional do PSD esta sexta-feira em Sumaré, no evento que também filiou o prefeito da cidade Luiz Dalben.

Depois de ter a sorte de herdar o mandato, PM foi eleito presidente da Câmara no atual biênio e se prepara para um novo mandato ou mesmo completar a chapa de Eliel.

Questionado se toparia compor a chapa como vice, Monaro respondeu com um “estou à disposição do partido”.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP