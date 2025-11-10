Americana participa de Encontro Nacional de Juventude da Unegro

Americana esteve representada no Encontro Nacional de Juventude da Unegro (União de Negros e Negras pela Igualdade), realizado entre sexta-feira (7) e domingo (9), no Rio de Janeiro. A Unegro é um dos coletivos do COMPIR (Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial). A ação recebeu apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH).

O encontro promoveu o debate, a formação, a cultura e a ancestralidade, fortalecendo a luta e o protagonismo da juventude negra. O evento reuniu cerca de 200 jovens de todo o Brasil e foi realizado nas sedes do Sindicato dos Comerciários e da Faculdade Nacional de Direito (FND) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

“Apoiamos iniciativas que fortalecem o protagonismo da juventude negra e reafirmam o compromisso com uma sociedade mais igualitária. Fortalecer a juventude negra é fortalecer o futuro da igualdade racial, e apoiar espaços como o Encontro Nacional de Juventude da Unegro é investir em lideranças que constroem um Brasil mais justo”, disse a coordenadora de Políticas Públicas de Igualdade Racial da SASDH, Adriana Gomes dos Santos Soares.

