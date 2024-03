Gestores da rede municipal de Educação de Americana participaram, nesta sexta-feira (22), da atividade inicial da Formação Técnica e Assessoria em Gestão Educacional, promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Prof. Philomena Magaly Makluf Rossetti, no São Vito. A atividade é voltada a diretores e pedagogos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.

A formação tem o objetivo de subsidiar os dirigentes municipais na implementação de boas práticas de gestão, tendo por base as evidências e resultados referenciados na experiência do município de Sobral (CE), e prevendo o uso da tecnologia como ferramenta no processo educacional.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, recepcionou os palestrantes: o secretário da mesma pasta no município cearense, Herbert Lima Vasconcelos, professor doutor da Universidade Federal do Ceará, e o Professor Dr. Éliton Meireles, diretor do núcleo de pesquisa, inovação e criação da Amado Maker.

“Esta formação pretende trazer aos nossos gestores o assessoramento às escolas na construção de projetos educacionais relevantes para as crianças e adolescentes, considerando as demandas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental”, explicou Ghizini.

O programa prevê 80 horas de atividades, organizadas em encontros presenciais, formações online síncronas e assíncronas e canal de atendimento contínuo, com materiais em texto e vídeo, para dar suporte aos participantes, além de questionários sobre a aplicação dos conceitos apresentados.

O conteúdo programático está dividido em seis temas:

– Transformando desafios em oportunidades: liderança inovadora na gestão escolar e conceitos e princípios das tecnologias digitais no campo educacional;

– Avaliação da/para a aprendizagem e foco na alfabetização e ferramentas digitais para ensino e aprendizagem;

– Plano de metas x plano de ação e rotinas de gestão: o papel do gestor na implementação e monitoramento da cultura digital;

– Aprendizagens inegociáveis e a inclusão das tecnologias no processo de capacitação docente;

– Promoção da equidade com foco na personalização das estratégias e o uso das metodologias ativas;

– Gerenciamento dos resultados das avaliações através dos instrumentos de gestão com foto na aprendizagem, a interdisciplinaridade como aspecto construtivo da aprendizagem e métodos e ferramentas para a avaliação formativa com o uso das tecnologias.