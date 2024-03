Com a criação do Código de Defesa do Consumidor em 1990, o Dia do Consumidor ganhou destaque no Brasil com o objetivo de difundir e celebrar os direitos dos compradores. Com o passar dos anos, a data expandiu sua duração e assumiu uma finalidade comercial, caracterizada por uma profusão de ofertas e descontos que cada vez mais atraem novos adeptos.

Para compreender a intenção e as expectativas de compra dos brasileiros para essa data especial, o Guia dos Melhores, plataforma de avaliação de produtos, realizou uma pesquisa com consumidores de todas as faixas etárias e regiões do país. O estudo revelou que 37,2% dos respondentes desejam realizar compras novamente, assim como em outros anos. Embora uma parcela de 3,6% dos brasileiros ainda não conheça a Semana do Consumidor, conforme indicado pelo estudo, 27,2% dos entrevistados têm a intenção de comprar nesse período pela primeira vez. Sendo a primeira ou a segunda vez participando, ao total, cerca de 64,4% dos brasileiros pretendem fazer compras na Semana do Consumidor em 2024.

Brasileiros buscam por beleza

Diferentemente de outras datas comemorativas, como a Black Friday e o Dia das Mães, o segmento mais desejado para o período é o de moda e acessórios, com 48,7% de adesão. O setor de beleza consolidou sua presença como o preferido pelos brasileiros, com outras categorias como cosméticos (24,5%) e calçados (18%) no top 10 dos itens mais desejados para a data.

Apesar do segundo lugar, a procura por eletrônicos não fica para trás, com 28,2% de interesse. Em seguida, itens de consumo para o lar, como eletrodomésticos e casa e móveis, representam 39,1% da intenção de compra para quem deseja decorar ou equipar a residência para facilitar tarefas diárias.

Itens relacionados à saúde, lazer e educação surgem com menos expressividade entre as categorias mais desejadas. 16,4% dos respondentes demonstram interesse na categoria de farmácia e saúde para aproveitar as promoções, por sua vez, o setor de comidas e bebidas atrai o interesse de 12,4% dos consumidores. A preferência pelo setor turístico é indicada por 8,7% dos entrevistados, enquanto 8,3% manifestam o desejo de investir em educação.