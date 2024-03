Os funcionários da Coden Ambiental S/A, concessionária de serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa, terão reajuste salarial de 5%, mais a incorporação de R$ 91,15 ao salário-base equivalente ao Auxílio Cônjuge – benefício que está sendo extinto por determinação do Tribunal de Contas do Estado.

Aprovado na manhã desta sexta-feira (22/03) em assembleia realizada pelo SSPMANO (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Odessa), o percentual de 5% representa os 4,5% de IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), acumulado de março de 2023 a fevereiro de 2024, mais 0,5% de aumento real.

Além do reajuste salarial de 5%, a assembleia aprovou outras contrapropostas apresentadas pela empresa durante as negociações do Acordo Coletivo de Trabalho que vai vigorar até março de 2025, entre elas um aumento de 11,11% no cartão da cesta básica e da cesta natalina, que passaram de R$ 900,00 para R$ 1.000,00.

O subsídio ao Plano Médico aumentou 11,7%, indo de R$ 94,00 para R$ 105,00; o subsídio ao Plano Odontológico subiu 15%, passando de R$ 50,00 para R$ 57,50; o auxílio Óculos de Grau/Lente/Consulta Oftalmológica também foi reajustado em 15%, subindo de R$ 197,85 para R$ 227,53; e o auxílio Material Escolar aumentou 10,02%, indo de R$ 177,24 para R$ 195,00.

Já o reajuste do Tíquete Alimentação – para quem trabalha em horário de jantar e aos finais de semana – ficou em 14,19%, saindo de R$ 22,77 para R$ 26,00; o Sobreaviso aumentou 5%, o mesmo percentual do reajuste salarial, indo de R$ 758,46 para R$ 796,39, e será pago por escala de convocação.

A bonificação das equipes de Água, Esgoto, Asfalto, Obras e Limpeza foi reajustada em 4,5% de IPCA, o acumulado nos últimos 12 meses, passando de R$ 210,31 para 219,77; o pagamento a título de PLR (Participação nos Lucros ou Resultados) aumentou em 11,11%, passando de R$ 900,00 para R$ 1.000,00, sendo que o empregado não terá direito se pedir demissão e receberá proporcionalmente aos meses trabalhados nas demissões por acordo.

O presidente da Coden, Elsio Boccaletto, reiterou o compromisso da empresa com a valorização dos funcionários. “Os benefícios já conquistados foram mantidos com aumentos acima da inflação e as novas sugestões, que neste momento fogem à disponibilidade financeira da empresa, serão estudadas com a atenção necessária para possível viabilização no futuro”, concluiu.