Pesquisa inédita da Sólides, empresa de tecnologia líder no Brasil em gestão de pessoas de pequenas e médias empresas (PMEs), aponta que o trabalho híbrido disparou em 2023 e cresceu 126% entre as PMEs, em relação ao ano anterior. No mesmo período as vagas presenciais tiveram uma queda de 3% e as vagas 100% home-office caíram 23%. Ainda assim, quase 9 em cada 10 contratações efetivadas pelas PMEs na plataforma da Sólides no ano passado foram para vagas de trabalho presencial.

Os dados mostram que a realidade da grande maioria das PMEs brasileiras, mesmo com as mudanças geradas pela pandemia, é o trabalho 100% presencial. Ainda assim, em 2023 11,7% das pessoas contratadas pelas mais de 25 mil empresas parceiras da HR Tech o fizeram para oportunidades de trabalho híbrido ou remoto. Um crescimento expressivo de 31,4% em relação ao ano anterior, quando 8,9% das contratações foram para vagas remotas ou híbridas.

As PMEs têm um papel fundamental no cenário econômico brasileiro. De acordo com o CAGED, 78,4% dos novos empregos criados no país em 2022 foram em micro, pequenos e médios negócios nacionais. “A pandemia fez com que a flexibilização dos modelos de trabalho, principalmente para os modelos híbrido e home office, acelerasse muito nos últimos anos”, avalia o CPO da Sólides, Ricardo Kremer. “No entanto, a pesquisa nos mostra que, apesar da implementação de uma nova realidade do trabalho em diversos setores, a realidade das PMEs hoje ainda é majoritariamente de oportunidades de emprego no modelo ‘clássico’, 100% presencial”.

O levantamento foi feito com centenas de milhares de contratações dos mais diversos setores e departamentos, como administrativo, agronegócio, comercial, educação, engenharia, financeiro, jurídico, marketing, recursos humanos, saúde, tecnologia e turismo, entre outros, realizadas por meio da plataforma de recrutamento e seleção da Sólides, em 2022 e 2023. O estudo mostrou ainda que a remuneração para vagas híbridas avançou passando de R$ 4.068,68 em 2022 para $$ 4.235,17 em 2023, aumento de 4,09%. Já o salário médio das vagas 100% home office nas pequenas empresas caiu. Em 2023 foi de R$ 4.354,63, redução de 8,37% em relação a um ano antes. Por fim, o salário médio das vagas presenciais foi de R$ 2.747,51 reais, uma queda de 1,44%.

“É inegável que o panorama do trabalho em todo o mundo foi alterado e que, cada vez mais, haverá interesse tanto das empresas quanto dos candidatos por oportunidades em modelos diferentes, e os nossos dados mostram que após uma volta ao presencial muito forte sobretudo a partir do segundo semestre de 2022, as PMEs talvez estejam apostando um pouco mais no híbrido atualmente”, complementa Kremer.