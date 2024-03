O ano não está fácil para Wanessa Camargo. Desclassificada do BBB 24 após ser acusada de agressão por Davi, a cantora lida com a rejeição fora da casa e o término do relacionamento com Dado Dolabella. Segundo o astrólogo das celebridades Ricardo Muri, responsável por previsões como o retorno de Jade Magalhães e Luan Santana, as coisas não ficarão mais fáceis, mas olhando por um ponto de vista mais humilde, pode ser um tempo de renascimento. Sem chances para Dado Dolabella – Dessa vez é para valer. Ricardo afirma que o ex-casal pode até viver algumas recaídas, mas nunca mais será o mesmo. “Ela teve um cristal quebrado no período do rompimento, que já indicava que algo teria um ponto final definitivo. Não tem mais liga entre os dois”. Mudança drástica na carreira – Com Plutão em Capricórnio na casa 10, segundo Muri, Wanessa está passando por um período de reinvenção. “Ela está vasculhando os porões da mente e tende a fazer uma mudança drástica relacionada à carreira”. Ainda de acordo com os astros, a cantora deve desapegar de alguns aspectos profissionais. Será descancelada? – Segundo os astros, Júpiter está na casa 1 da cantora, o que quer dizer que oportunidades estão aparecendo facilmente para o descancelamento. Com a limpeza da imagem e pela bagagem de carreira, o profissional acredita que o cancelamento não é definitivo para a artista. Adeus Brasil! – Ao longo de 2024, o astrólogo afirma que existem grandes chances da cantora sair do país. “Ela deve buscar uma interiorização, está procurando por respostas e para se restabelecer, pode viver um tempo no exterior”.