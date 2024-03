A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) acaba de aprovar medicamento indicado para o tratamento de diversos tipos de câncer. Trata-se do biossimilar de bevacizumabe, da Celltrion, biofarmacêutica sul-coreana especializada no desenvolvimento, produção e comercialização de biossimilares e novas moléculas. O medicamento também já foi aprovado por agências regulatórias dos Estados Unidos e União Europeia.

O bevacizumabe é indicado para o tratamento, em associação com outros medicamentos, de adultos com câncer colorretal metastático (lesão tumoral maligna que se espalhou para outras partes do corpo), de mama metastático ou localmente recorrente, de pulmão de células não pequenas localmente avançado, metastático ou recorrente, de células renais metastático e/ou avançado, de epitelial de ovário, tuba uterina e peritoneal (membrana que reveste o interior do abdome) primário, e de colo do útero.

“Bevacizumabe é um anticorpo monoclonal, ou seja, um tipo de proteína desenvolvida para reconhecer e se ligar ao fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), uma proteína que circula no sangue e que é responsável pelo crescimento de novos vasos sanguíneos a partir dos já existentes, impactando o crescimento tumoral. Ao se ligar ao VEGF, o bevacizumabe trava os seus efeitos. Consequentemente, as células cancerígenas não conseguem desenvolver o seu próprio fornecimento de sangue e não recebem oxigênio e nutrientes, reduzindo o crescimento dos tumores”, explica Aldacilene Silva, gerente médica da Celltrion Brasil.

Michel Batista, gerente sênior de negócios da Celltrion Brasil, prevê iniciar a comercialização do biossimilar de bevacizumabe no mercado brasileiro no terceiro trimestre de 2024: ”Com mais um produto, a Celltrion amplia o acesso dos pacientes a tratamentos desses tipos de câncer, além de expandir também seu portfólio de medicamentos oncológicos disponíveis no Brasil, abrindo um novo horizonte de atuação, o de tratamento para tumores sólidos.”

A Celltrion Brasil pretende lançar biossimilares indicados para asma, osteoporose e edema macular diabético.