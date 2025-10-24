Americana informa funcionamento das repartições no ponto facultativo
Serviços essenciais da Prefeitura funcionam normalmente na segunda-feira, dia 27
Leia Mais notícias da cidade e região
Os serviços da Prefeitura de Americana considerados essenciais, como limpeza pública, atendimento médico de urgência e segurança, funcionam normalmente na próxima segunda-feira (27), no ponto facultativo em comemoração ao Dia do Servidor Público.
O expediente de serviços administrativos vai até esta sexta-feira (24) e retorna na terça (28). Pela internet, a qualquer dia e horário, a população pode fazer pedidos, como protocolos e requerimentos de serviços, por meio do site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), clicando no ícone “Americana Inteligente”.
Confira o que abre e fecha:
• Paço Municipal – Fechado;
• Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi – Funciona normalmente 24 horas;
• Pronto Atendimento do Antônio Zanaga – Funciona normalmente 24 horas;
• UPA São José – Funciona normalmente 24 horas;
• UPA Dona Rosa – Funciona normalmente 24 horas;
• Atendimento pré-hospitalar (Serviço 192) – Funciona normalmente 24 horas;
• Plantão odontológico no CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) – Funciona das 8h às 12h;
• Unidades Básicas de Saúde – Fechadas;
• Núcleo de Especialidades – Fechado;
• Farmácia Central – Fechada;
• Departamento de Água e Esgoto (DAE) – Atende emergências todos os dias pelo telefone 0800-012-3737, das 6h à 0h; WhatsApp (19) 98100-4714, das 8h às 22h; e pelo site www.daeamericana.sp.gov.br, clicando em “Protocolos Digitais”;
• Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) – Mantém uma equipe de plantão para o recolhimento de animais (cães e gatos) mortos, doentes ou feridos em vias públicas. Nas casas, o recolhimento é de animais mortos, apenas. O serviço funciona das 7h às 16h. O telefone para contato é (19) 3467-2344;
• Guarda Municipal (GAMA) – Atende normalmente 24 horas. A população pode ligar no telefone 153;
• Biblioteca Municipal – Fechada;
• Parque Ecológico – Fechado;
• Jardim Botânico – Aberto das 6h às 20h;
• Parque Natural Nilton Pinto Duarte – Aberto das 8h às 20h;
• Centro Cívico – Pista de atletismo aberta até as 22h, com entrada pela Rua Bahia;
• Coleta de lixo domiciliar – Realizada normalmente;
• Coleta seletiva – Não será realizada;
• Ecopontos – Fechados;
• Assessoria de Imprensa – Atendimento de plantão.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP