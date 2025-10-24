Jardim Botânico de Americana comemora 18 anos com programação especial

Série de atividades gratuitas no local ocorre neste sábado, dia 25, das 8h às 11h

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, promove neste sábado (25), das 8h às 11h, uma programação especial em comemoração aos 18 anos do Jardim Botânico Municipal de Americana “Prefeito Carroll Meneghel”, com uma série de atividades gratuitas aos frequentadores do local.

Quem gosta de artesanato e trabalhos manuais poderá conhecer e adquirir as peças confeccionadas pelos artesãos que participam da Feira de Artesanato Ameriart, organizada pela Secretaria de Cultura e Turismo. Haverá, também, apresentação do Canil da Guarda Municipal, exposição didática do Barco Escola sobre Meio Ambiente, ações de prevenção à dengue, medição de Índice de Massa Corporal (IMC), glicemia e pressão arterial, sessão de alongamento acompanhada por um educador físico e apresentação de música ao vivo.

“É um dia especial, em que comemoraremos o aniversário do Jardim Botânico com atividades variadas para os frequentadores. A ação é aberta ao público e totalmente gratuita”, disse a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Fernandes Gonçales.

Todos os visitantes serão recebidos com um café da manhã completo oferecido pelos Supermercados Pague Menos. O Departamento de Água e Esgoto (DAE) distribuirá copos de água potável. A ação conta com a colaboração das secretarias de Cultura e Turismo e de Saúde, da Unidade de Vigilância em Saúde, do Barco Escola da Natureza e da Gama.

