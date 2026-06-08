Americana foi contemplada pelo Governo do Estado de São Paulo com R$ 20 milhões recursos foram intermediados pelo prefeito Chico Sardelli e pelo presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), André do Prado, junto ao governador Tarcísio de Freitas. O dinheiro é destinado especificamente para obras de infraestrutura e implantação de um novo parque municipal.

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A liberação dos valores foi publicada na edição desta segunda-feira (8) do Diário Oficial do Estado.

Do total do recurso, R$ 15 milhões são destinados à implantação de um novo parque municipal na região do Terramérica. Os outros R$ 5 milhões serão utilizados para obras de recapeamento e pavimentação de ruas e avenidas em diversas regiões da cidade.

O prefeito Chico Sardelli destacou a importância da parceria com o Governo do Estado para mais esses projetos no município.

Chico elogia Tarcísio

“Mais uma vez o nosso presidente da Alesp André do Prado e o governador Tarcísio contemplam Americana com recursos importantes para nossa infraestrutura. Essa parceria entre Estado e município tem rendido bons frutos em diversas áreas, possibilitando investimentos em qualidade de vida e no desenvolvimento de nossa cidade”, afirmou o prefeito. O projeto do novo parque municipal está em fase de elaboração e, depois, seguirá para análise do Governo do Estado para formalização do convênio e posterior abertura de processo licitatório. Já o projeto de recapeamento e pavimentação já está em fase de análise do Estado para formalização do convênio.