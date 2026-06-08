Americana será palco da primeira etapa do Circuito de Carrinho de Rolimã 2026 no dia 21 de junho (domingo), a partir das 10h. A programação acontece na Rua Florindo Cibin, esquina com a Rua Nova Zelândia, no Parque das Nações, próximo ao Tiro de Guerra. A entrada é gratuita.

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Promovida pelo grupo Kamikaze Rolimã, com apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, a iniciativa reúne participantes de diferentes cidades e promete um dia de lazer, diversão e integração para toda a família.

O destaque da programação será novamente a Corrida Kids, destinada a crianças de 8 a 12 anos. As inscrições serão gratuitas, realizadas no próprio local e com vagas limitadas. Para participar, será obrigatório o uso de capacete e calçados fechados. Os vencedores receberão premiações oferecidas pelos organizadores.

Além das disputas, o público poderá aproveitar atrações voltadas a todas as idades, com praça de alimentação, música e atividades recreativas ao longo do dia.

O secretário interino de Esportes, Pedro Peol, destacou o caráter recreativo da iniciativa. “Americana tem buscado apoiar modalidades e eventos variados, permitindo que diferentes públicos se identifiquem com as atividades oferecidas. O carrinho de rolimã faz parte da memória de muitas pessoas e tem um valor cultural muito especial. Ver essa tradição sendo retomada de forma organizada e segura, envolvendo crianças e adultos, é algo muito positivo para a população da cidade”.

Fala Gago de Americana

Um dos organizadores, Julio Gago, ressaltou a expectativa para a abertura do circuito deste ano. “É gratificante produzir este espetáculo de rua, o carrinho de rolimã. Desde o primeiro evento no bairro São Luiz, em 2019, até hoje, em 2026, estamos vivenciando momentos incríveis junto às famílias e crianças. Elas estão tendo contato direto com uma brincadeira que marcou toda uma geração e, se depender de nós, marcará muitas outras que ainda estão por vir”.

O Circuito de Carrinho de Rolimã 2026 terá ainda uma segunda etapa prevista para setembro, na Avenida Antônio Pinto Duarte. Na mesma ocasião, será realizado também o 10º Festival de Rolimã.