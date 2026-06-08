Operação da Polícia Militar após denúncia anônima apreendeu (três) drogas, dinheiro, celulares, câmeras de monitoramento e máquinas de cartão utilizadas no esquema criminoso

Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de dois jovens e na apreensão de um adolescente por tráfico de drogas na madrugada desta sexta-feira (5), em Americana. A ocorrência foi registrada por equipes da 1ª Companhia do 19º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) em uma adega localizada na Rua São Jorge, no Jardim São Manoel, apontada por denúncias como ponto de venda de entorpecentes.

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Segundo a PM, os policiais receberam informações por meio do Disque Denúncia indicando que o estabelecimento estaria sendo utilizado para a comercialização de drogas. Diante das informações, as equipes seguiram até o endereço para averiguação.

Ao entrarem na adega, os policiais ouviram barulho de garrafas caindo e perceberam movimentação sobre os telhados, constatando que suspeitos tentavam fugir pelos fundos do imóvel. Durante a ação, um homem e uma mulher, ambos de 20 anos, foram capturados enquanto tentavam pular o muro da propriedade.

Com os dois, os policiais encontraram uma mochila contendo 126 porções de cocaína, 145 porções de maconha e quatro frascos de lança-perfume. Também foram apreendidos R$ 465,35 em dinheiro, além de comprovantes de transações realizadas por máquinas de cartão.

Escondido

Durante as diligências, um morador da vizinhança informou que outro suspeito havia se escondido em uma residência localizada algumas casas adiante. Com base nas informações, os policiais realizaram buscas e localizaram o terceiro envolvido, um adolescente, que também foi detido.

Ao todo, a ocorrência resultou na apreensão de 191 porções de cocaína, totalizando 115 gramas, 170 porções de maconha, somando 348 gramas, quatro porções de lança-perfume, além de R$ 475,35 em dinheiro.

Também foram recolhidos quatro aparelhos celulares iPhone, seis câmeras de monitoramento, uma televisão utilizada para acompanhar as imagens das câmeras e duas máquinas de cartão, equipamentos que, segundo a investigação, auxiliavam na operação do tráfico.

Os três envolvidos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária de Americana. Após a análise dos fatos, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante dos dois adultos e a apreensão do adolescente, que permaneceram à disposição da Justiça.