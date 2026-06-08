Os vereadores Carlos Fontes (União Brasil) e Paulo Monaro (PSD) estiveram na sede regional do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), em Rio Claro, para entregar oficialmente a Moção de Apelo nº 236/2026, aprovada pela Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste. O documento solicita intervenções na Rodovia Margarida da Graça Martins (SP-135), importante ligação entre municípios da região.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Entre as principais reivindicações estão a revitalização da sinalização horizontal e vertical, limpeza e roçagem das margens da rodovia, melhorias nos acostamentos, implantação de rotatória no acesso ao bairro Cruzeiro do Sul e instalação de dispositivos para redução de velocidade em trechos considerados críticos.

Segundo os parlamentares, as solicitações refletem demandas de moradores, comerciantes e usuários da rodovia, que apontam problemas relacionados à segurança viária e à falta de infraestrutura adequada. Eles destacam que a ausência de locais seguros para conversões e retornos, somada à vegetação às margens da pista, aumenta o risco de acidentes.

Durante a reunião, os vereadores também apresentaram outras demandas voltadas à mobilidade regional, como a construção de alças de acesso entre a Rodovia dos Bandeirantes e a Rodovia Comendador Américo Emílio Romi (SP-306), além da revitalização do trecho que liga Santa Bárbara d’Oeste à Rodovia do Açúcar.

Os parlamentares foram recebidos pelo engenheiro da Coordenadoria Técnica do DER Regional, Felipe Rodrigues Barbisan, que informou que os pedidos serão encaminhados para análise técnica. Caso aprovadas pelos setores competentes, as propostas poderão avançar para futuras etapas de execução.

Segundo Carlos Fontes e Paulo Monaro

o objetivo é acompanhar o andamento das solicitações e buscar investimentos que contribuam para aumentar a segurança e melhorar a infraestrutura viária de Santa Bárbara d’Oeste e região.