A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, definiu os expositores credenciados para participar do 5º Festival das Orquídeas, que será realizado nos dias 13 e 14 de junho de 2026, das 9h às 17h, na Praça Central (Praça Coronel Luiz Alves), com entrada gratuita.

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Foram selecionadas +Verde Flor e Jardim, Center Flores, Jardim e Flor, Beija-Flor Paisagismo, Orquidário Santa Bárbara e Orquidário Covolan, que irão compor a área de exposição e comercialização do evento, oferecendo ao público uma ampla variedade de orquídeas, flores, plantas ornamentais, produtos para cultivo e serviços relacionados ao paisagismo e jardinagem.

O credenciamento foi realizado por meio de chamamento público promovido pela Administração Municipal, garantindo transparência e igualdade de oportunidades aos interessados. Conforme previsto no edital, a seleção ocorreu por ordem cronológica de inscrição, respeitando a capacidade estrutural do evento.

Consolidado como um dos principais eventos voltados ao turismo rural e ao ecoturismo de Santa Bárbara d’Oeste, o Festival das Orquídeas integra as ações previstas no Plano de Desenvolvimento do Turismo Rural e Ecoturismo, elaborado pela Prefeitura em parceria com o Conselho Municipal de Turismo (Comtur).

Além da comercialização de plantas e produtos especializados, o festival proporcionará aos visitantes a oportunidade de conhecer espécies raras e exóticas, receber orientações sobre cultivo e manutenção de orquídeas e apreciar a diversidade da flora ornamental.

A expectativa é receber moradores de Santa Bárbara d’Oeste e visitantes de toda a região em mais uma edição do evento, que valoriza a produção do setor, incentiva o turismo e promove o contato da população com a natureza.

Festival da prefeitura

O 5º Festival das Orquídeas é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. A programação completa será divulgada em breve nos canais oficiais do Município.