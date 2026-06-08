Ocorrências em Americana e Santa Bárbara resultaram em um preso por roubo com arma branca e na apreensão de centenas de porções de drogas

O 19º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) registrou duas ocorrências nos municípios de Americana e Santa Bárbara d’Oeste nos últimos dias. As ações envolveram um flagrante de roubo majorado pelo uso de arma branca e uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas, com apreensão de grande quantidade de entorpecentes.

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A primeira ocorrência foi registrada na madrugada deste domingo (7), em Americana. Policiais militares da 1ª Companhia receberam informações via COPOM sobre um roubo ocorrido momentos antes em uma unidade da rede de conveniência OXXO, na Rua Flamengo.

Com as características do suspeito, as equipes iniciaram buscas pelo bairro Guanabara e localizaram um homem de 40 anos saindo de uma residência. Ao perceber a presença policial, ele tentou fugir, mas foi rapidamente abordado.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram três maços de cigarros e dois extratos de abertura de caixa pertencentes ao estabelecimento roubado. Em continuidade às diligências, a equipe realizou buscas na residência de onde o suspeito havia saído e localizou uma sacola contendo mais 21 maços de cigarros, duas garrafas de whisky Jack Daniel’s e R$ 77,10 em dinheiro, produtos levados durante o assalto.

Também foi apreendido um facão utilizado na ação criminosa. O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Americana, onde teve a prisão em flagrante ratificada pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, permanecendo à disposição da Justiça.

Feriado e PM

Já na tarde de quinta-feira (5), durante a Operação Corpus Christi, equipes da 2ª Companhia da Polícia Militar realizavam patrulhamento pelo bairro Roberto Romano, em Santa Bárbara d’Oeste, quando visualizaram quatro indivíduos correndo em direção a um condomínio.

Três suspeitos foram inicialmente abordados, sendo localizados com eles R$ 3.500 em dinheiro e porções de entorpecentes. Pouco depois, o quarto indivíduo também foi detido. Com ele, os policiais encontraram seis porções de cocaína. Questionado, o jovem de 18 anos confessou a propriedade da droga e informou que naquele momento ocorria a chamada “troca de turno” da comercialização dos entorpecentes.

Nas proximidades da abordagem, os policiais localizaram três bolsas contendo diversas porções de drogas. Ao todo, foram apreendidas 232 porções de maconha, 72 porções de cocaína, 48 porções de crack e R$ 3.500 em espécie.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial. Após análise dos fatos, a autoridade policial determinou a apreensão dos entorpecentes e do dinheiro, além da elaboração do boletim de ocorrência para averiguação de tráfico de drogas. Os envolvidos foram liberados após os procedimentos legais.

As duas ocorrências reforçam as ações de combate à criminalidade realizadas pelo 19º BPM/I na região, resultando na recuperação de produtos roubados e na retirada de centenas de porções de drogas de circulação.