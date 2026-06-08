O vereador Paulo Monaro protocolou nesta segunda-feira (8) o Projeto de Lei nº 65/2026, que institui o Dia dos Legendários no Calendário Oficial de Eventos de Santa Bárbara d’Oeste. A proposta prevê que a data seja comemorada anualmente em 13 de abril.

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De acordo com o parlamentar, a iniciativa busca reconhecer o impacto social e espiritual promovido pelo Movimento Legendários, organização voltada ao desenvolvimento pessoal e ao fortalecimento de valores como fé, coragem, resiliência e fraternidade.

Na justificativa do projeto, Monaro destaca que o movimento foi fundado em 2015, na Guatemala, pelo pastor Chepe Putzu, e tem como missão incentivar a conexão do homem com Deus por meio de experiências de crescimento espiritual e desenvolvimento individual.

O vereador argumenta ainda que a criação da data comemorativa representaria um reconhecimento oficial às ações realizadas pelo grupo e contribuiria para o fortalecimento de iniciativas voltadas à transformação pessoal e social. Segundo ele, a proposta também reforça o compromisso do município com o respeito à diversidade religiosa.

Dia dos Legendários e encontro estadual

A escolha do dia 13 de abril está relacionada à realização do primeiro evento dos Legendários no Estado de São Paulo, ocorrido entre os dias 13 e 16 de abril de 2023.

O projeto foi apresentado e seguirá agora para análise das comissões permanentes da Câmara Municipal antes de ser submetido à apreciação dos vereadores em plenário.