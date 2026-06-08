Está chegando a hora! Nesta quarta-feira, 10, o SSPCIC dá início à 15ª Mostra Cinema e Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Fomos um dos pontos escolhidos na nossa cidade para abrigar este evento incrível!
Para a nossa sessão de abertura, vamos exibir o documentário Yõg Ãtak: Meu Pai, Kaiowá (90 min).
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
🎬 Sinopse: O filme cruza narrativas pessoais e históricas ao acompanhar a busca de Sueli e Maiza Maxakali por seu pai, Luis Kaiowá. Uma jornada que conecta os povos indígenas Tikmũ’ũn e Kaiowá, passando pelo nordeste de Minas Gerais e sul de Mato Grosso do Sul.
✨ Por que você deve vir?
Ao longo da mostra, exibiremos 16 filmes, curtas e documentários. E o melhor: todos os dias teremos uma roda de conversa para aprofundar as discussões após as exibições!
📅 Quando: Quarta-feira, 10 de junho, às 19h
📍 Onde: Casa Social (Rua Cuiabá, 628, Bairro Cidade Nova)
🎟️ Entrada: Gratuita
Chame a família e os amigos. Venha se emocionar, refletir e debater com a gente!
#CinemaEသည်။ireitosHumanos #SantaBarbaraDOeste #CulturaSBO #Sspcic #DireitosHumanos #MostraDeCinema #CineDebate
Confira abaixo a programação completa da mostra:
10/06: Sessão de Abertura – SUELI MAXAKALI
19h – Casa Social
Público-Alvo: Aberto ao público e CEB’s
• Yõg Ãtak: Meu Pai, Kaiowá (90 min);
Sinopse: Yõg ãtak: meu pai, kaiowá” é um documentário que cruza narrativas pessoais e históricas ao acompanhar a busca de Sueli e Maiza Maxakali por seu pai, Luis Kaiowá – em viagens que conectam os povos indígenas Tikmũ’ũn e Kaiowá, o nordeste de Minas Gerais e o sul de Mato Grosso do Sul.
15/06: Sessão Infantil
16h – Casa Social
Longa:
• Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa (90 min)
17/06: Sessão Nego Bispo – Terra
19h – Casa Social
Público-Alvo: aberto ao público e Ceb’s
Mediador: Rodrigo Crivelaro
Filme a ser exibido:
• Ainda Há Moradores Aqui (43 min)
20/06: Sessão Infantil
9h – Casa Social
Curtas:
• No Início do Mundo (8 min)
• Òsányìn: O segredo das folhas (22 min)
24/06: Sessão Antônia Melo – Água e o bioma
19h – Casa Social
Público Alvo: aberto ao público, PEI e Ceb’s
Mediadores: Jorge Guedes e PEI
Curtas exibidos:
• Volta Grande (27 min)
• Cerrado, Coração das Águas: Conexão Caatinga (17 min)
26/06: Sessão Antônia Melo – Águas
14h – Casa Social
Público-Alvo: Voluntários(as) e Colaboradoras(es), Mulheres atendidas
Mediadora: Erika Soares da Silva
Curtas exibidos:
• Rio de Mulheres (21 min);
• As Lavadeiras do Rio Acaraú Transformam a Embarcação em Nave de Condução (12 min);
• Faísca (12 min).
• Eu sou a Raiz (7 min)
01/07: Sessão Raoni – Floresta
19h – Casa Social
Público Alvo: aberto ao público e Ceb’s
Curtas exibidos:
SUKANDE KASÁKÁ | Terra Doente (30 min)
Grão (16 min)
Amazônia sem garimpo (6 min)
Leia + sobre famosos, música e mais