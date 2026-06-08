Está chegando a hora! Nesta quarta-feira, 10, o SSPCIC dá início à 15ª Mostra Cinema e Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Fomos um dos pontos escolhidos na nossa cidade para abrigar este evento incrível!

Para a nossa sessão de abertura, vamos exibir o documentário Yõg Ãtak: Meu Pai, Kaiowá (90 min).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

🎬 Sinopse: O filme cruza narrativas pessoais e históricas ao acompanhar a busca de Sueli e Maiza Maxakali por seu pai, Luis Kaiowá. Uma jornada que conecta os povos indígenas Tikmũ’ũn e Kaiowá, passando pelo nordeste de Minas Gerais e sul de Mato Grosso do Sul.

✨ Por que você deve vir?

Ao longo da mostra, exibiremos 16 filmes, curtas e documentários. E o melhor: todos os dias teremos uma roda de conversa para aprofundar as discussões após as exibições!

📅 Quando: Quarta-feira, 10 de junho, às 19h

📍 Onde: Casa Social (Rua Cuiabá, 628, Bairro Cidade Nova)

🎟️ Entrada: Gratuita

Chame a família e os amigos. Venha se emocionar, refletir e debater com a gente!

#CinemaEသည်။ireitosHumanos #SantaBarbaraDOeste #CulturaSBO #Sspcic #DireitosHumanos #MostraDeCinema #CineDebate

Confira abaixo a programação completa da mostra:

10/06: Sessão de Abertura – SUELI MAXAKALI

19h – Casa Social

Público-Alvo: Aberto ao público e CEB’s

• Yõg Ãtak: Meu Pai, Kaiowá (90 min);

Sinopse: Yõg ãtak: meu pai, kaiowá” é um documentário que cruza narrativas pessoais e históricas ao acompanhar a busca de Sueli e Maiza Maxakali por seu pai, Luis Kaiowá – em viagens que conectam os povos indígenas Tikmũ’ũn e Kaiowá, o nordeste de Minas Gerais e o sul de Mato Grosso do Sul.

15/06: Sessão Infantil

16h – Casa Social

Longa:

• Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa (90 min)



17/06: Sessão Nego Bispo – Terra

19h – Casa Social

Público-Alvo: aberto ao público e Ceb’s

Mediador: Rodrigo Crivelaro

Filme a ser exibido:

• Ainda Há Moradores Aqui (43 min)

20/06: Sessão Infantil

9h – Casa Social

Curtas:

• No Início do Mundo (8 min)

• Òsányìn: O segredo das folhas (22 min)

24/06: Sessão Antônia Melo – Água e o bioma

19h – Casa Social

Público Alvo: aberto ao público, PEI e Ceb’s

Mediadores: Jorge Guedes e PEI

Curtas exibidos:

• Volta Grande (27 min)

• Cerrado, Coração das Águas: Conexão Caatinga (17 min)

26/06: Sessão Antônia Melo – Águas

14h – Casa Social

Público-Alvo: Voluntários(as) e Colaboradoras(es), Mulheres atendidas

Mediadora: Erika Soares da Silva

Curtas exibidos:

• Rio de Mulheres (21 min);

• As Lavadeiras do Rio Acaraú Transformam a Embarcação em Nave de Condução (12 min);

• Faísca (12 min).

• Eu sou a Raiz (7 min)

01/07: Sessão Raoni – Floresta

19h – Casa Social

Público Alvo: aberto ao público e Ceb’s

Curtas exibidos:

SUKANDE KASÁKÁ | Terra Doente (30 min)

Grão (16 min)

Amazônia sem garimpo (6 min)