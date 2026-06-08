A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Administração, está convocando mais 58 candidatos aprovados em concurso público para assumirem seus cargos em 24 funções. Os editais de convocação foram publicados na quarta-feira (3), no Diário Oficial do Município, disponível no site da prefeitura .

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Além da publicação, os profissionais também recebem um telegrama com as informações.

No primeiro edital, são convocados os aprovados para os cargos de ajudante geral (8), assistente jurídico, assistente social, educador social, educador social – PCD, escriturário (7), farmacêutico, médico da família, motorista (2), motorista de ambulância, pintor (2), professor desportivo, psicólogo (2), psicólogo – PCD, técnico de enfermagem (5) e técnico em planejamento e orçamento. Os profissionais devem comparecer ao Auditório Villa Americana, no Paço Municipal, no dia 9 de junho (terça-feira), às 9h, com entrada pelo estacionamento dos fundos, na Rua Presidente Vargas.

No segundo edital, são convocados os aprovados para os cargos de inspetor de alunos (4), monitor escolar, PEB 1 – Educação Fundamental (6), PEB 2 – Artes, PEB 2 – Geografia, PEB 1 – Educação Infantil (3), professor de creche (4) e professor de educação especial (2). Os profissionais devem comparecer ao Auditório Villa Americana, no Paço Municipal, também no dia 9 de junho (terça-feira), às 13h30, com entrada pelo mesmo endereço.

A força do Concurso Público

“O concurso público garante a contratação transparente e meritocrática para cargos na administração pública. Estamos fazendo os chamamentos constantemente, renovando e ampliando nosso quadro de funcionários”, disse o secretário municipal de Administração, Eduardo Flores.