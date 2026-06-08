Americana registrou redução nos principais indicadores criminais no primeiro quadrimestre de 2026. Dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) mostram queda nos índices de homicídios, roubos de veículos e furtos em comparação com o mesmo período de 2025.

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“A segurança pública é uma das prioridades da nossa administração e esses resultados demonstram que o trabalho integrado entre a Guarda Municipal, as forças policiais e os investimentos em tecnologia estão trazendo benefícios concretos para a população. Continuaremos avançando com ações de prevenção, inteligência e monitoramento para tornar Americana cada vez mais segura para as famílias”, destacou o prefeito Chico Sardelli.

O destaque é a redução dos homicídios dolosos, que passaram de três ocorrências entre janeiro e abril de 2025 para um caso no mesmo período de 2026, representando queda de 66,7%.

Os crimes contra o patrimônio também apresentaram redução significativa. Os roubos de veículos caíram de 20 para 11 registros, uma diminuição de 45%. Já os furtos de veículos passaram de 204 para 202 ocorrências, mantendo-se em um dos menores patamares dos últimos anos.

Outro indicador importante foi a redução dos furtos em geral, categoria que engloba diversas modalidades, incluindo aparelhos celulares. O número de ocorrências caiu de 731 para 621 registros, redução de aproximadamente 15%.

Os resultados reforçam as ações integradas entre a Guarda Municipal de Americana (Gama) e as demais forças de segurança, aliadas aos investimentos realizados pelo município em tecnologia e inteligência.

Entre os principais recursos utilizados está a Muralha Digital de Americana, operada por meio do Centro de Segurança e Inteligência (CSI), que realiza monitoramento 24 horas por dia, leitura automática de placas de veículos, compartilhamento de informações entre as forças policiais e apoio estratégico às operações de campo.

Além dos números positivos registrados no primeiro quadrimestre de 2026, Americana também alcançou, em 2025, o menor índice de roubos e furtos de veículos desde o início da série histórica da SSP-SP, em 2001. Foram registrados 45 roubos de veículos e 564 furtos de veículos ao longo do ano, os menores números dos últimos 24 anos.

“Os resultados demonstram que os investimentos realizados pela gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi, aliados ao trabalho integrado das forças de segurança, vêm produzindo efeitos concretos. A redução é observada em indicadores importantes, como os roubos, os furtos de veículos e os homicídios. Seguiremos investindo em prevenção, tecnologia e presença operacional para manter essa tendência de queda da criminalidade”, avaliou o comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva.

Muralha Americana e efetivo ampliado

Em abril deste ano, o prefeito Chico Sardelli anunciou o programa “Muralha Americana”, que irá ampliar o videomonitoramento interno do município, possibilitando a instalação de equipamentos modernos pela administração pública, com função de monitoramento veicular, patrimonial e reconhecimento facial nas vias e prédios públicos do município de Americana.

Além disso, a iniciativa, já aprovada pela Câmara Municipal, possibilitará a integração de câmeras particulares compatíveis com o sistema utilizado pela Guarda Municipal e a disponibilização do “Botão do Pânico” às empresas e comércios participantes.

No mesmo mês, o efetivo da corporação foi ampliado com a formatura de 32 novos guardas. Os profissionais foram aprovados em concurso público e passaram por curso de formação alinhado à Matriz Curricular Nacional das Guardas Municipais.