O vereador Dr. Wagner Rovina (PL) se reuniu nesta segunda-feira (8) com a superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Lilian Franco de Godoi, e o secretário-adjunto de Saúde, Fábio Joner, para discutir o andamento das obras do novo Banco de Sangue e obter informações sobre a demanda por tratamentos odontológicos e serviços de saúde bucal oferecidos na Estratégia de Saúde da Família do Zanaga.

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Durante o encontro, o parlamentar destacou a importância de uma infraestrutura adequada para atendimento no Banco de Sangue e cobrou agilidade na conclusão das obras, mencionando o aumento do número de pessoas interessadas em doar sangue durante a campanha Junho Vermelho.

Fala Rovina

“O tema ganha ainda mais relevância, já que a campanha busca conscientizar a população sobre a importância da doação regular de sangue, gesto simples que pode salvar vidas. O Junho Vermelho é um momento de reflexão e conscientização. Precisamos incentivar cada vez mais a doação de sangue e valorizar investimentos que fortaleçam essa importante rede de atendimento. O novo Banco de Sangue será um avanço significativo para Americana e para toda a região”, comentou.

Ao discutir a demanda de tratamento odontológico na ESF do Zanaga, Dr. Rovina reforçou a importância de acompanhar de perto a realidade dos serviços públicos de saúde e manter diálogo constante com os gestores responsáveis. “A saúde bucal é uma área extremamente importante e impacta diretamente a qualidade de vida das pessoas. Nosso papel é buscar informações, fiscalizar e acompanhar as demandas da população para contribuir com a melhoria dos serviços oferecidos”, concluiu.

Prof Juliana cobra pagamentos e gestão de precatórios do município

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre o pagamento e gestão de precatórios do município.

No documento, a parlamentar explica que o pagamento de precatórios é uma obrigação constitucional e que a falta de pagamento continuado pode acarretar intervenção do Estado no município. “O objetivo é acompanhar o possível impacto da dívida nas contas públicas e assegurar transparência em relação aos investimentos municipais. Por isso pedimos o envio da fila atualizada dos precatórios judiciais com valores detalhados para este e os próximos exercícios. Essa transparência é fundamental para não comprometer os investimentos futuros do município”, afirma Juliana.

A autora pergunta ainda, no requerimento, qual é a situação atual e financeira do Regime Próprio de Previdência Social administrado pelo Ameriprev; se há precatórios judiciais a serem quitados nesse exercício e nos exercícios futuros; se houve necessidade de abertura de créditos adicionais suplementares ou remanejamento de verbas de outras secretarias para cobrir insuficiência de saldo na conta de precatórios e qual o volume financeiro estimado de precatórios em andamento.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (2). Se aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.