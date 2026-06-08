Grupo reúne representantes de diversos segmentos da sociedade para construir, de forma participativa, o planejamento da educação municipal até 2036

A Secretaria Municipal de Educação de Sumaré realizou, na última segunda-feira (1º), a reunião de posse da Comissão Organizadora do Plano Municipal de Educação (PME) 2026–2036 e da Comissão Interna de Educadores (CIE). O encontro marcou o início oficial dos trabalhos participativos para a elaboração do novo plano, que definirá as diretrizes, metas e estratégias da pasta municipal para a próxima década.

O encontro reuniu representantes da Secretaria Municipal de Educação, do Conselho Municipal do setor, além do Fórum Municipal, CACS-FUNDEB, Conselho de Alimentação Escolar, gestores escolares, professores, pais de alunos e membros da sociedade civil organizada.

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Além da cerimônia de posse, os participantes receberam orientações sobre as atribuições das comissões, as responsabilidades dos representantes e a importância da atuação de cada integrante na construção coletiva do documento. O momento também foi dedicado ao alinhamento e à sensibilização dos membros empossados, destacando o papel estratégico que desempenharão ao longo da elaboração do plano.

O secretário municipal de Educação, Lucas Gomes, ressaltou a relevância do PME para

o futuro da educação em Sumaré. “O Plano Municipal de Educação é um instrumento fundamental para garantir a continuidade das políticas públicas educacionais e planejar o desenvolvimento da rede municipal de ensino com responsabilidade e visão de futuro. Estamos construindo um documento que refletirá as necessidades da nossa comunidade escolar e estabelecerá metas concretas para os próximos dez anos”, afirmou.

PME

Atualmente, o PME encontra-se na fase de revisão do diagnóstico educacional, estruturação das metas e estratégias e mobilização institucional. Antes dessa etapa, já foram realizadas ações preparatórias, como a constituição da estrutura de governança do plano, a organização das comissões, a realização das pré-conferências municipais, a coleta e sistematização de dados educacionais e a elaboração preliminar do diagnóstico, das metas e das estratégias.

Coordenado pela Secretaria Municipal, o Plano Municipal é o principal instrumento de planejamento educacional do município. O documento estabelecerá metas, indicadores, prioridades e estratégias para áreas como Educa Infantil, Ensino Fundamental, Educa Especial, Educação de Jovens e Adultos (EJA), formação dos profissionais da educação, infraestrutura escolar, gestão democrática, inclusão, tecnologia e financiamento.

A coordenadora-geral do Plano Municipal de Educação, Adriana Pelissari, destacou que a participação dos diferentes segmentos é essencial para a construção de um plano alinhado às demandas da população. “O PME é um compromisso coletivo com a qualidade da educação. A participação dos diversos representantes garante que o documento seja construído de forma democrática, considerando diferentes perspectivas e necessidades da comunidade escolar”, explicou.

Após a conclusão das etapas de elaboração e discussão, o documento será submetido às instâncias competentes para aprovação, consolidando o planejamento das políticas educacionais de Sumaré para o período de 2026 a 2036.