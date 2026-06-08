Morreu esta segunda-feira o advogado de Americana Clóvis Zalaf. Ele tinha 61 anos. Clovis Felipe Temer Zalaf era filho do ex-vereador de mesmo nome e foi candidato a vereador em 2008.

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Familiares e amigos prestarão uma última homenagem no Cemitério da Saudade de Americana- esta terça-feira (9) no horário das 11:30 às 14:30

Nota morte de Clóvis Zalaf

Com carinho e respeito, uma homenagem da Funerária Alves

Hoje nos despedimos com saudade, mas guardamos com carinho todas as lembranças e momentos que vivemos ao seu lado. Seu legado viverá para sempre em nossa família.

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