A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste abriu inscrições para credenciamento de pareceristas interessados em avaliar projetos culturais inscritos nos editais de chamamento a serem publicados pela Secretaria de Cultura e Turismo. O prazo começou nesta quarta-feira (3) e segue até o dia 12.

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O credenciamento será feito por meio de chamamento público. Os interessados em participar devem se inscrever no site culturasbo.com/editais. A inscrição é gratuita e destinada apenas a profissionais com comprovado conhecimento e atuação em segmentos culturais e artísticos.

Os pareceristas selecionados farão avaliação técnica e de mérito cultural, com a emissão de parecer técnico, de projetos inscritos em editais para execução de recursos disponibilizados por meio da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc).

Valores em Santa Bárbara

A convocação para o serviço ocorrerá conforme a demanda da Secretaria de Cultura de Turismo. A quantidade de credenciados convocados será definida especificamente para cada edital. Os valores a serem pagos ao profissional variam de R$ 2,5 mil a R$ 5,5 mil, a depender do número de projetos avaliados.

O credenciamento terá validade de 12 meses, a contar da publicação da homologação do resultado, prevista para 26 de junho. Todas as informações referentes ao chamamento público podem ser conferidas em edital disponível na página culturasbo.com/editais.