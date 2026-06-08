Shakira adiciona mais um marco à sua trajetória ligada às Copas do Mundo. “Dai Dai”, música oficial da FIFA para o Mundial, alcançou o Top 50 Global do Spotify (#45), consolidando-se como a única música ligada ao Mundial a alcançar o ranking das mais ouvidas globalmente.

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Desde seu lançamento, em 14 de maio, a música já ultrapassou 2.1 milhões de streams diários em seu pico de consumo e soma mais de 100 milhões de visualizações no videoclipe oficial. Os números reforçam a capacidade da artista de criar canções que ultrapassam o universo do futebol e ganham relevância na cultura pop global.

No Brasil, o desempenho acompanha a repercussão internacional. O videoclipe, que conta com a participação de Vini Jr., segue entre os vídeos em alta no YouTube mesmo após mais de duas semanas de lançamento, enquanto a faixa já impulsionou mais de 1.33 milhão de criações no TikTok por meio da coreografia oficial.

Força global de Shakira

Com presença confirmada na cerimônia de abertura da Copa do Mundo em 11 de junho, Shakira volta a ocupar um espaço que poucos artistas conseguiram construir ao longo das décadas: o de ter sua música associada aos maiores momentos do futebol mundial.