O varejo chega à metade do ano com perspectivas positivas para as vendas online durante o Dia dos Namorados. De acordo com projeções da Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce (Abiacom), o setor deve registrar o sexto ano consecutivo de alta, com movimentação de R$ 10,26 bilhões. Se confirmada, a projeção representará um avanço de 10,7% em relação a 2025.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A expectativa da entidade é que a data seja responsável por 18,4 milhões de pedidos, um salto de 10,3% no volume de transações em comparação com o ano passado. Já o ticket médio deve ter variação positiva de 0,4%, acima de R$ 550.

Para Eduardo Esparza, VP General Manager da Tenerity Ibéria e LATAM, empresa especialista em engajamento que aumenta o valor do relacionamento entre empresas e seus clientes, este pode ser um momento para os varejistas atualizarem suas estratégias.

Força do Dia dos Namorados

“O volume de pedidos previsto para o Dia dos Namorados representa uma oportunidade para que o varejo online reavalie estratégias voltadas à experiência do consumidor e ao relacionamento de longo prazo. Em períodos de alta demanda, marcas que conseguem agregar valor além da transação tendem a fortalecer o engajamento e ampliar o potencial de recorrência”, comenta.

O cenário de expansão no ambiente digital reflete o comportamento de ciclos anteriores no varejo online. Segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), entre 6 e 12 de junho de 2025, o e-commerce teve incremento de 7,1% no faturamento na comparação com o ano anterior, marca superior ao desempenho do varejo presencial, que teve elevação de 4,6%.

Sobre a Tenerity

A Tenerity é uma multinacional americana, especializada em Customer Engagement, que vem aprimorando o valor das relações que as marcas têm com seus clientes há pelo menos 50 anos. Atualmente presente em 15 países, incluindo França, Espanha, Reino Unido, Brasil e outros. Especialista em aumento de retenção e geração de receita incremental, a Tenerity ajuda os seus clientes e-commerces de todos os setores ao redor do mundo, com uma solução inovadora e gratuita a construir relações mais fortes e rentáveis com seus clientes. Desde 2012 no Brasil, permite aos e-commerces rentabilizarem e melhorarem suas propostas de valor por meio da receita extra gerada através da monetização da página de confirmação com uma solução de Retail Media.