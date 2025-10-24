Pastor Miguel pede implantação de retorno em trecho da Avenida Europa

O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando que a prefeitura realize a implantação de um retorno na Avenida Europa, no trecho entre o cruzamento com a Rua Carioba e a Avenida Lírio Correa.

No documento o autor aponta que o aumento de tráfego no local por conta de novos empreendimentos imobiliárias e a ausência do retorno tem causado transtornos no trânsito. “Atualmente, os motoristas são obrigados a se deslocar até as extremidades da avenida para realizar a manobra, o que gera trajetos mais longos, lentidão no tráfego e maior risco de acidentes, sobretudo nos horários de pico”, afirma Pastor Miguel.

O parlamentar pede que a prefeitura realize estudos de viabilidade para a implantação do retorno e redução de velocidade e reforce as sinalizações de trânsito na região da Avenida Europa. A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (28) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

