A paixão pelo Jiu-Jitsu tomará conta de Sumaré no próximo sábado(26), com a realização do “Open Fight Sumaré GI” UFC. O evento, que promete ser um marco para o esporte local, será sediado no CT Attitude, localizado na Av. Rebouças, 1783, no Centro, com início das competições às 8h.

Promovido pelo CT Attitude e pelo renomado Professor Fernando Demenciano, o campeonato tem como principal objetivo promover o esporte de alto nível e revelar novos talentos do Jiu-Jitsu na cidade e região. A organização garante um ambiente de competição saudável e intensa, estimulando a base e as categorias de experiência.

O “Open Fight GI” contará com categorias que abrangem desde o Juvenil até o Master, com divisões de peso detalhadas (Adulto, Master, Masculino e Feminino), incluindo classes até 74kg, até 84kg, até 94kg e acima de 94,1kg.

O ponto alto da programação será as 3 Super Lutas Casadas, pensadas para o público que aprecia confrontos de altíssima técnica. O destaque fica por conta da Encara Oficial entre os experientes Marcelo Levada e Christian Funai, um embate que promete eletrizar o público e movimentar o cenário da luta em Sumaré.

O Professor Fernando Demenciano, idealizador do evento, reforça o impacto da competição:

“Nosso objetivo com o ‘Open Fight Sumaré GI’ vai além das medalhas. Queremos dar visibilidade para o talento que temos aqui na nossa cidade, desde o juvenil até o master, e mostrar a força e a seriedade do nosso Jiu-Jitsu. Será um dia de muita luta, mas, acima de tudo, de união e valorização do esporte. Convidamos toda a comunidade a prestigiar e sentir essa energia.”

As inscrições para os atletas são limitadas, reforçando o foco da organização na qualidade e bom andamento das chaves.

Apoie o Esporte Local

A comunidade está convidada a prestigiar o evento e incentivar os competidores. A entrada para o público será de apenas R$10,00, valor que contribui diretamente para a realização e o fomento contínuo do Jiu-Jitsu em Sumaré.

Marque na agenda:

• Evento: Open Fight Sumaré GI – Campeonato de Jiu-Jitsu

• Data: 26 de Outubro

• Horário: A partir das 8h

• Local: CT Attitude – Av. Rebouças, 1783, Centro, Sumaré.

• Ingresso: R$10,00.

Uma oportunidade imperdível para presenciar a disciplina, a garra e a técnica que fazem do Jiu-Jitsu uma das artes marciais mais respeitadas do mundo.

