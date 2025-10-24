5ª Feira de Arte + Cultura Afro-Brasileira ocorre sábado no Civi de Americana

A quinta edição da AMERIAFRO – Feira de Arte + Cultura Afro-Brasileira acontece neste sábado (25), das 10h às 20h, no Centro de Integração e Valorização do Idoso (CIVI) de Americana. O evento tem entrada gratuita e apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação. O CIVI fica localizado na Rua Major Rehder, nº 650, Centro, ao lado do Poupatempo.

A feira consiste em um encontro de ancestralidade, arte e resistência, reafirmando a força, a beleza e a diversidade da cultura afro-brasileira no município. Nesta edição, o público poderá vivenciar um dia repleto de gastronomia típica afro-brasileira, trancistas, literatura negra, artesanato, moda, acessórios, oficina de tambor, manifestações culturais, dança, samba e hip hop.

Um dos grandes destaques deste ano é o desfile cultural, que apresentará peças criadas pelo artista Alan Malves, da marca Malves Biojóias. As criações, que unem arte, identidade e sustentabilidade, exaltam a beleza e a força da estética afro-brasileira, transformando o palco em uma verdadeira celebração da ancestralidade e da criatividade contemporânea.

Desde sua criação, em 2021, a AMERIAFRO tem como propósito fortalecer a identidade negra, valorizar o empreendedorismo afro e promover o diálogo entre tradição e contemporaneidade, reunindo artistas, empreendedores, coletivos e o público em um espaço de pertencimento, celebração e transformação. O movimento impulsiona a visibilidade da produção negra local, estimula a autonomia econômica e criativa da comunidade e reforça o papel da cultura como instrumento de resistência, memória e afirmação identitária.

Programação da 5ª AMERIAFRO

10h – Dito Preto

10h20 – Maracatu Estação Quilombo

11h – Odara

11h30 – Oficina de Tambor / Por Dito Preto

12h20 – Cia de Dança JK

13h20 – Roda de Conversa Literária

14h30 – Capoeira com Associação Força

15h10 – Grupo Batukd’Preto

16h30 – Santos S.B.O. & LC dos Santos

17h – Cenopoesia

17h40 – Desfile Malves Biojóias, por Alan Malves

19h20 – Samba da Nega

20h – Encerramento

