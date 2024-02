Em Americana, instagram rede favorita dos prefeituráveis

O instagram deve seguir como rede social favorita

dos prefeituráveis mais fortes em Americana para as eleições deste ano. Enquanto nas eleições anteriores o facebook chegou a ter algum destaque.

O prefeito Chico Sardelli (sem partido) aposta muito em stories e postagens na rede social da meta que é ligada ao facebook e ao whatsapp.

Ricardo Molina (Republicanos) tem usado a rede em associação com outra conta mais popular (BolsoTaricisio, que tem 100 mil seguidores).

